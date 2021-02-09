繼國藥集團中國生物和科興中維的兩款滅活疫苗公布三期臨床數據後，中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊，與康希諾生物合作研發的腺病毒載體疫苗（Ad5-nCoV），在巴基斯坦進行的三期臨床試驗中期分析結果昨（8日）出爐，顯示受試者單針接種後，該疫苗對重症新冠肺炎的保護效力為100％，總體保護效力為74.8％。

巴基斯坦負責國家衛生事務的總理特別助理、醫學專家蘇爾坦（Faisal Sultan）公布上述數據，受試者單針接種疫苗28天後，未發生任何與疫苗相關的嚴重不良反應。同時，全球的三期臨床試驗數據顯示，單針接種疫苗28天後，疫苗對重症新冠肺炎的保護效力為90.98％，總體保護效力為65.7％。

康希諾生物本月1日發布公告稱，Ad5-nCoV疫苗的三期臨床試驗已在墨西哥、俄羅斯、巴基斯坦、阿根廷和智利等5個國家的78家臨床研究中心完成對4萬餘受試者的接種。

Ad5-nCoV是單針疫苗，為全球首個進入臨床研究階段的新冠疫苗，也是全球第二款已發布三期試驗數據的單針疫苗。該疫苗分別於去年3月16日、4月12日在武漢啟動一期和二期臨床試驗，兩階段臨床試驗數據均在國際著名醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表。

《環球時報》引述免疫學及疫苗專家稱，Ad5-nCoV疫苗的有效率數據非常不錯，雖然表面上的整體有效率似乎低於其他幾款腺病毒載體疫苗，但單針接種意味可實現人群大規模快速接種，對社會整體防疫策略有重要意義。

專家指出，在腺病毒載體疫苗中，牛津大學及英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）合作研發的疫苗數據比較混亂，整體而言雙針有效率並不高，只有70％；俄羅斯「衛星V」（Sputnik V）雙針整體有效率為91.6％，是唯一一種整體有效率超過90％的腺病毒載體疫苗，因此Ad5-nCoV作為單針疫苗有效率能達65.7％，是一個非常不錯的結果。另外，Ad5-nCoV疫苗只需在2至8攝氏度下儲存，適合運輸分發。

英國、南非相繼出現新冠變種病毒，但此次巴基斯坦公布的數據未提及Ad5-nCoV疫苗的有效性是否會受變種病毒影響。專家指出，由於腺病毒載體疫苗本質上類似一種感冒病毒，在接種過程中可能引發感冒症狀，是否建議身體較弱的人群接種此類疫苗還需進一步觀察。

(中時 )