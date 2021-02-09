Anker Innovations安克創新集團旗下的Soundcore也推出了新一代主動降噪的Liberty Air 2 Pro，其主打的降噪功能擁有3大模式，包括可切換的交通模式，可降低飛機、火車或公車中發出的低頻噪音，還有可阻擋街上寬頻噪音的戶外模式，以及可降低中頻頻率的室內模式，搭配完全通透及人聲增強通透模式，日常使用上即更方便。

全新Liberty Air 2 Pro，共雲母黑、石英白、星燦藍、晨曦粉 4色，定價4280元。（Anker Innovations提供）

另外還擁有Soundcore工程師開發的PureNote甄音技術，採用高硬度10層鍍膜工藝組成耳機中的11mm驅動單體，能在所有頻率下提供清晰準確的好聲音，就算在主動解噪模式下也能呈現好音質，搭配最新版的Soundcore APP使用時，可提供 Liberty Air 2 Pro用戶HearID 2.0（聽紋辨識）功能，在使用耳機進行簡單的聽力測試後，Liberty Air 2 Pro可以為個人調整聲音，確保獲得最佳的聆聽體驗。

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