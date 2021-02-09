殷琦兒子誕生，小小手握著爸爸大手。（圖／伊林娛樂提供）

趕在農曆春節前，殷琦生了，她在粉絲專頁上，和關心她的朋友公開分享她的喜訊，搭配剛出生的兒子「小小手握著爸爸大手」照片寫下：「我用了很多時間，走過了很遠的路，看過了很多的風景，把世界上最美妙的事情都體驗過一遍，我才發現……這個世界上最美好的～是你們。家庭新成員報到。」她初為人母的心情文字，非常感人。

37歲的電眼名模殷琦，2018年6月與高明精機總經理張仕育結婚並移居台中，殷琦和老公非常喜歡小孩，已為兒子取小名「牛牛」，是個健康牛寶寶，兒子出生體重3300克。殷琦說，兒子五官跟老公長得一模一樣，完全同一個模子，她老公的家人也說，張仕育的爸爸生肖也是屬牛，牛牛跟阿公長得超像，殷琦說，「老公家族基因強大，代代傳承，牛牛很聰明，長的像爸爸，又像阿公，一出生就得全家人疼愛。」她笑稱兒子腿很長像媽媽。

殷琦透露，老公看到兒子，每天開心的不得了，目前她專心做月子，防疫期間，謝絕訪客，限定一位陪伴，都是老公和家人來陪她，「我每天吃好睡好，有時間看劇，心情超好」。她曾說結婚後要生至少3個小孩，「現在看到牛牛，小孩真的太可愛了，更堅定要多生幾個的心」。

(中時 )