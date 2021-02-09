農曆新年連假明日登場，蔡英文總統今上午召開國安高層會議並發表公開談話；蔡總統表示，在會中，她請賴清德副總統與陳建仁前副總統，共同主持一項計畫，針對未來病毒及疫病發展情勢，做整體的瞭解評估，並在中研院及國衛院協助下，提供行政部門做先期部署的指引。

總統今天在國安高層會議中做出四點結論，其中第三、第四點皆以疫情為主。總統指出，是全球疫情依然嚴重，但是台灣在疫苗取得上，確實有進展，請大家無須太過憂心。

她說，第三點，昨天指揮中心已經宣布，初步取得20幾萬劑的疫苗。這幾天政府各部門也密集地開會，針對後續疫苗的取得，將採取多源頭外購和國內研發雙軌並行的方式，以確保得到足夠的疫苗。

總統強調，雖然在這個階段，暫時無法跟大家報告細節，但疫苗的數量和施打順序，都已經在規劃當中，請大家不用擔心。

總統說，第四點，針對新一波立百病毒的風險，也已經要求衛福部及農委會，務必掌握新興疫情可能的發展，超前部署。相信過去一年多來對抗疫情的經驗，可以幫助我們妥善因應危機，克服挑戰。

總統強調，這次的疫情，對日常生活和經濟，帶來前所未有的威脅。從立百病毒的例子來看，未來也可能面對新型病毒不斷出現的挑戰。

總統強調，最後，在春節連假開始之前，她要特別感謝所有堅守崗位的同仁，也再次提醒國人同胞，要勤洗手、戴口罩，做好防疫。一起團結守住疫情，讓台灣有個好年，也預祝大家新年快樂。

(中時 )