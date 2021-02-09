【現場直播】蘇貞昌視察高公局

立法院已邁入第三會期，卻傳出民進黨立委和行政院意見分歧，甚至有綠委跳出來抱怨，目前行政院與立法院的溝通，相較於前行政院長賴清德少了很多，許多政策甚至是看報紙後才知道。對此，行政院長蘇貞昌表示，若覺得還有地方不足，我們應該趕快多改進多溝通。

蘇貞昌說，我們看到這一年多來，防疫做到世界第一，而且很多政策推出來都受到民眾肯定，我們經濟成績也非常亮麗，這都非常感謝立法院給我們大力的支持，我們行政院非常重視行政立法的溝通，過去也努力在做，若覺得還有地方不足，我們應該多改進多溝通。

(中時 )