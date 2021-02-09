總統：美軍以執行自由航行任務 展現對印太地區安全遭挑戰。曾薏蘋攝

【現場直播】總統蔡英文發表談話

農曆新年連假明日登場，蔡英文總統今上午召開國安高層會議並發表公開談話；蔡總統表示，「我們也注意到，這段期間，美軍機艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。」

總統今在總統府敞廳發表公開談話，總統說，明天開始就是農曆春節連假，但是國家安全不能休息，因此特別在過年前夕，召開國安高層會議，針對各項正在發展中的國際及區域情勢，包括台美關係、區域安全，以及全球疫情的後續發展，交換意見及討論。

總統指出，第一點結論是，台美關係依然穩定，並沒有因為美國政權更替受到影響。

美國拜登政府就任以來，台美關係持續穩健發展，大家都從媒體報導看見，無論是蕭美琴代表應邀參加就職典禮，或是國防部長奧斯汀在國會聽證會上的承諾，確保台灣防衛能力，更不用說國務卿布林肯在聽證會上的發言。在在都顯示，台美雙方的交流合作，不會因為政黨輪替而有所變化。

總統說，也注意到，這段期間，美軍機艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。

總統表示，她要求國安團隊，要持續和美國新政府、國會、以及朝野政黨、民間各界保持密切的聯繫，維持最好的溝通狀態。在變動的情勢中，能掌握先機、即時且有效的反應之外，也能夠持續深化在各方面與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。

(中時 )