一名丈夫家中遭逢巨變，經濟困頓恐無法餬口，但他擔心求助岳父母，對方會要求離婚，讓妻子帶小孩回娘家，正當一籌莫展時，岳母突然打電話來罵他，並說要匯一筆「孩子的紅包」過去，沒想到他一看金額是47萬，岳母之後說「你們結婚時，你就不是我女婿，而是我兒子，母子之間事情不用隱瞞」，此舉感動許多網友。

一名人夫在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前家中遭逢巨變，存款所剩無幾，房子還差點了，生活變得吃緊，但這些事情都沒有跟岳父母說，因為擔心對方會要求離婚，讓妻子帶孩子回娘家，但這幾天家中經濟惡化，妻子不得已只好跟父母說，而他的岳母昨天下午不斷打電話，他都害怕不敢接。

岳母一得知女婿經濟有困難，馬上匯出47萬，還說「你們結婚時，你就不是我女婿，而是我兒子」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

直到昨天晚上，人夫才鼓起勇氣回電，岳母劈頭就罵「我初三去新竹找你們，跟親家母說一下」，岳母說會將小孩的紅包匯給他，他心想「岳母每年給我孩子1、2萬紅包，不無小補」，但他日後發現岳母竟然匯給他47萬，讓他當場在提款機前落淚，這些錢不但解決燃眉之急，還有多餘10萬能讓他們生活。

岳母之後說，「你娘（指自己）是這麼勢力眼的人嗎？虧你做我女婿8、9年，當你們結婚的時候，你就不是我女婿，而是我兒子，母子之間事情不用隱瞞」。許多網友相當感動這位岳母的反應，留言說「丈母娘真的霸氣」、「聽完起雞皮疙瘩，這種貼心岳母真的讓人噴淚」、「家人是永遠的靠山」。

(中時新聞網)