性感女神雞排妹日前曝光在主持尾牙時，除遭公司老闆言語性騷擾外，還被歌手翁立友襲臀，事件引發軒然大波，而事後有現場目擊者出面，表示雞排妹當天屁股疑似遭翁立友「刷卡」，但雞排妹不提告的做法，被網友拿來戲謔等待多日才曝光是在等核卡嗎？，網紅陳沂也留言附和：「等核卡笑死！」，此舉讓知名牙醫史書華看不下去，痛批陳沂同為女性，面對性騷擾的態度「可以這樣開玩笑？」。

雞排妹曝光遭性騷擾後，陳沂就不斷質疑她炒作新聞，要她拿出證據，有陳的粉絲在她的版面留言寫下：「被刷卡一開始就要撕破臉了，還等好幾天幹嘛？是在等核卡？」，陳沂也立刻回應附和：「等核卡笑死！」，讓名設計師聶永真忍不住截圖po文，怒嗆：「檢討受害者很fun很好笑嗎？」。

聶永真臉書po文。(翻攝自聶永真臉書)

知名牙醫師史書華也po文討論此事，怒批陳沂是標準的低級當有趣，同樣身為女性，卻對遭遇性騷擾的態度是這樣子開玩笑，「刷卡等核卡很好笑嗎？用句你問那些指責你是貪二代的網友的問題『你們還有人性嗎？』」，直言照陳沂等人嘲笑的標準，「你們連辦卡資格都沒有」。

標準低級當有趣 同樣身為女性被性騷擾的態度可以這樣開玩笑？ 刷卡等核卡很好笑嗎？ 用句你問那些指責你是貪二代的網友的問題... 由盾牌牙醫史書華發佈於 2021年2月8日 星期一

至於陳沂曾被說炫耀學歷，回嗆：「北大財法聯考分數很高喔，你先考得上再說！然後，我高中年獎學金免學費，因為聰明功課好」，史書華則酸回：「認識幾百位聯考輕鬆接近滿分的怪物的我，484對於「聰明功課好」的標準太嚴苛了？」，甚至諷刺地說被大財法真的難考「愚笨又愛蹺課的我得努力少寫兩張考卷才有機會不上」、「不聰明功課不好長得醜又沒有業配爽爽賺，無法成為社會亂源到處攻擊羞辱受害者的我感到很羞愧」。

史醫師表示，很多歧視跟霸凌，都來自於偏見成見無知以及自卑，因為不了解而覺得不一樣，因為恐懼造成差別待遇，「而有些人則是因為自卑而顯示出過人的自信，透過霸凌跟取笑他人來顯示自己的優越，原始原因其實是潛意識的自卑」，他觀察某些人愛以取笑他人跟檢討受害者來得到開心，「那我也來試試跟著知名業配網紅學習，怎麼透過嘲笑它人讓自己心情愉快」，並嗆：「在道德制高點踐踏他人很fun嗎？人家被性騷擾很好笑嗎？整天說自己美麗又聰明功課好，結果沒人想幫你刷卡才悲劇」，更表示反擊陳沂最好的方法就是抵制她的業配，「看看沒了觀眾、沒了流量、沒了業配，還剩下什麼專業技能能賺你最愛的錢？」，直言自我感覺如此好的人生也是挺開心，「這點倒是值得我們好好學習」。

(中時新聞網)