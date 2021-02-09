上周美國公布的新冠肺炎新增確診病例數下滑25%，降至約82萬5,000例，創下自疫情爆發以來的最大跌幅，不過衛生官員提出警告表示，他們擔心新變種病毒可能減緩或甚至逆轉這個正面的進展。

根據路透社分析，現在美國的新冠狀病毒新增確診數已經連續4周下滑，並降至去年11月初以來的最低值。其中以加州的新確診數減少最多，截至2月7日當周的新增病例數減少48%。全美僅奧勒岡、波多黎各、阿肯色與佛蒙特的新增病例增加。

研究人員表示，現在至少有3種新變異的新冠狀病毒在美國流行，包括英國變種病毒B.1.1.7，其傳染力高出30%～40%。

美國疾病控制與預防中心（CDC）主任Rochelle Walensky周一要大家保持警覺，稱變種病毒持續擴散仍是一個大問題，也是一個可能逆轉近來正面趨勢的威脅。

根據路透社分析，上周美國新冠肺炎住院人數平均下滑15%，降至8.8萬人，創下疫情爆發以來的最大跌幅，同時也是自去年11月底以來最低的平均住院人數。

上周美國染疫死亡人數減少2.5%，為22,193人。排除印第安納州延遲公布的病故人數，美國上周染疫死亡人數大減9.5%。目前美國累計染疫死亡人數達到近46萬4,000人，相當於每704位居民即有1人因此病歿。

(時報資訊)