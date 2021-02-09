一名自愛爾蘭返台確診的女網友，昨於網路分享感染新冠肺炎的經歷，女網友說，她是無症狀感染者，採檢16次都是陽性，導致在醫院隔離治療了58天，一度為了不知如何讓病毒在體內消失幾近崩潰，剛出院時也因長期沒有運動，行走困難，直到出院3個月後才漸漸感覺到，自己經歷了一件多麽可怕的事情。

該名女網友於去年10月底返台確診，時隔3個月，昨（8）日晚間在論壇《Dcard》分享出院後的心情，她說直到現在才漸漸感覺到，自己經歷一件多麼可怕的事情。從確診被送進醫院到出院，整整58天都待在病房內，世界彷彿靜止了一般，只能慢慢等待可以出院的日子。

她說，住院期間想吃什麼就吃什麼，幾乎沒有限制，大多時間都是看電視、看書及玩手遊，日子過得相當頹廢，心情也很容易起伏，但護理師們都相當細心照護，送餐時會與她聊天、找東西給她玩及投食小點心，甚至替她加油打氣。

她表示，回想這段時間，對於身心真的是很大的一個挑戰，自己是無症狀確診，病毒卻一直存在體內，不知道怎麼做才能讓病毒消失在體內，那種無力的心情讓她情緒幾近崩潰，但想到醫護人員總是冒著風險照顧她，她就向自己喊話「我憑什麼不勇敢？」期間前前後後採檢16次都是陽性，直到住院第50幾天以後再次採檢，連續2次陰性，才得以出院。

出院返家後，因兩個月幾乎沒有下床的關係，而導致行走困難，直到一周後才慢慢恢復體力，但她表示，至今出院兩個月，仍感覺到體力大不如前，因此在出院後的一個月，她陸陸續續做了許多檢查，包括心電圖、抽血、肺活量等，結果出來一切都正常，醫師也表示新冠病毒幾乎都在她的咽喉附近而已，沒有損害到任何器官，因此不會有後遺症，但她仍感覺體力與過去有明顯的差距。

她透露，自己還加入醫學研究計畫，深入了解確診者的抗體會存留時間，據了解，去年年初確診且是重症的個案，目前爬山及做激烈運動，都沒有明顯的後遺症，而大多數的人抗體也都維持超過半年以上。她說，自己會在確診後的幾個月再度分享近況，是希望大家能對這個正在蔓延的病毒多一點了解，也希望帶給確診者一點信心，早日戰勝病毒，重新找回健康的身體。

(中時新聞網)