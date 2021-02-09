趙少康爭取國民黨2024總統初選 蘇揆：選舉是公民權利 12:522021/02/09 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中廣董事長趙少康昨宣布爭取國民黨2024總統提名初選，行政院長蘇貞昌今表示，選舉是每個公民的權利，給予尊重，目前對任何人沒有評論。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中廣董事長趙少康重返國民黨後，昨宣布將爭取國民黨2024總統提名初選，而對於其他潛在對手，他表示「看好我自己」，並稱未來將會提出一連串政策，第一個政策可能就會提兩岸政策。行政院長蘇貞昌表示，台灣民主開放，選舉是每個公民的權利，我們都尊重，我對於任何人目前沒有評論。 趙少康爭取參選2024總統 鄭文燦：無評論 趙少康爭取代表國民黨參選2024 鄭照新：樂見弭平民主亂象企圖心 (中時 ) #國民黨 #趙少康 #2024 #總統 #初選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趙少康提3條件特赦阿扁 網反應激烈：這樣你不用選總統了 11:472021/02/09 政治 趙少康爭取2024國民黨總統初選 侯友宜：祝福他 10:002021/02/09 政治 趙少康澄清 沒提反對罷免萊委 04:102021/02/09 焦點要聞 張雅屏：藍綠和解不該只是競選話題 11:292021/02/09 政治 趙少康宣布選總統 韋安8字預言結果 網論戰 08:062021/02/09 政治 促兩岸釋出善意 恢復事務性協商！趙少康籲 與中美等距交往 04:102021/02/09 焦點要聞 上Clubhouse大聊兩岸 趙少康：蔡英文也知道不可能獨立 09:382021/02/09 政治 認錯 道歉 還錢 趙籲有條件赦扁 04:102021/02/09 焦點要聞 3綠委跑票遭懲 退回黨團處理 04:102021/02/09 焦點要聞 民怨激發政治效應 綠難下重手 04:102021/02/09 焦點要聞 不求位不憂錢 靠黨產選舉太窩囊 04:102021/02/09 焦點要聞 政治熱門新聞 滿意陳時中處理桃醫嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 最新縣市長施政滿意度 侯友宜居冠 最後一名出乎意料 - 政治 趙少康犯了兵家大忌？歷史哥吐8字警告 - 政治 陳時中解封桃醫後 沈富雄斷言台灣最後結局 - 政治 【選2024】趙少康最強對手是他？最新民調曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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