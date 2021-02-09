中廣董事長趙少康重返國民黨後，昨宣布將爭取國民黨2024總統提名初選，而對於其他潛在對手，他表示「看好我自己」，並稱未來將會提出一連串政策，第一個政策可能就會提兩岸政策。行政院長蘇貞昌表示，台灣民主開放，選舉是每個公民的權利，我們都尊重，我對於任何人目前沒有評論。

(中時 )