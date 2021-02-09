伍姓復健科醫師，在台北捷運上扮癡漢，2020年8月底連續對妙齡女乘客襲胸，台北地檢署偵查中，伍姓醫師認罪並向被害人表達願意賠償和解，不過，被害女子不願意原諒，堅持提告，北檢9日依違反《性騷擾防治法》起訴伍姓醫師，並向法院聲請簡易判決。

去年8月30日上午被害的妙齡女子由紅樹林站搭乘往象山方向的捷運淡水線，列車行經中山站到台北車站間，被害女子竟然被身穿白襯衫、黑長褲並戴著口罩的男子，以外套掩護偷摸她的胸部，被害女子站務人員申訴，捷運警察隊依監視器畫面找到伍姓醫師後，由中正一分局函送北檢偵辦。

檢方調查發現，伍姓醫師8月29日下午也在捷運淡水線中正紀念堂到中山站的路程中，趁坐在他前方的女乘客精神不濟打瞌睡時，偷摸被害女生右胸，被警方移送後，去年12月7日被性騷擾罪起訴。

由於車廂內監視器畫面明確拍下伍姓醫師的犯行，而且連續2天都被控性騷擾，伍男的委任律師都不好意思用「非故意」來辯解，伍男後直接向檢察官認罪，並表示願意賠償和解，不過，被害女生拒絕和解，檢察官依性騷擾罪起訴伍男。

(中時 )