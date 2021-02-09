能這樣停車也是厲害！一名民眾今天在淡水美麗新淡海影城的停車場看見一台超狂車輛，直接倒車入庫停走2個停車位，且巧妙避開車位上的車輪檔，停車技術高超，破格停法讓這名路過民眾驚呆，拍照PO網後立刻引起討論，更讓千名網友笑翻「高手果然在人間」、「停出自己的風格」。
一名網友今天在臉書社團「細說淡水」貼出2張照片，直呼這位銀色轎車的駕駛擁有超強停車技術，只見照片中的銀色車輛無視地上的停車格及車輪擋方向，以倒車入庫的方式與旁邊的車輛併排停在一起，停得非常端正，完全不知道自己霸佔了2個位子，把車鎖好後人就走了。
超狂停車方式曝光後笑翻不少網友，紛紛留言：「他是忘記帶眼睛出門嗎」、「不要被地上的線條，侷限了自己停車的創意」、「這停車的人技術不差，但腦子不靈光，眼睛也有問題」
還有人表示，其實這樣子停車一樣可以停2台，這駕駛是有算過的，「這停法有創意」、「破紀錄的停法………」，更有人猜測駕駛可能是趕著看電影，才沒注意看地上停車格，「可能屎尿在滾了啦」、「這就是普通人與成功人士的距離」。
(中時新聞網)
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