「雞排妹」鄭家純不畏懼眼光，將主持尾牙慘遭老闆、翁立友性騷的事情揭發，又爆料曾國城趁機對她撞胸，風波延燒至今各說各話，掀起兩派對立者，許多人讚賞雞排妹的勇氣，也有人選擇站在翁立友這邊。昨（8日）有網友在PTT八卦版詢問「怎麼會有人相信雞排妹？」立刻引起兩派網友熱議。

該名網友表示雞排妹常常「越想越不對勁」，舉出她2012年3月和醫美診所簽訂廣告代言換免費抽脂的合約，同年8月在寫真書裡保留一頁感謝診所的協助，想不到過了8年，雞排妹「越想越不對勁」，認為當初簽訂的合約沒有規定授權期限並不公平，不希望診所再用她的舊照當宣傳，委任律師提告解約。

網友在PTT發問相信雞排妹的原因。（圖／PTT）

網友繼續寫道，這次性騷擾事件也是在尾牙過了幾個月後，雞排妹「越想越不對勁」，在沒有提出任何影片證據的情況下，指控翁立友對她不禮貌，「這種有前科的雞排，竟然還有一堆騎士團舔下去，請問，舔下去有免費的X可以打嗎？」文末不忘暗酸雞排妹性史豐富。

文章一出，馬上掀起熱烈討論，其中一名網友點出雞排妹除了捐出尾牙的全部收入，還冒著被封殺的風險指控翁立友，直接到男方的記者會上試圖想要正面對質，反觀翁立友先推懷孕9月的經紀人向雞排妹喊話，公開露面後，講的重點只有「媽媽」、「夢想」和「輕生」，隻字不提尾牙當天的情形，讓外界更加霧裡看花，這名網友直言：「她（雞排妹）敢賭上一切梭哈，就遠遠勝過至今不敢講清楚的男方」。其餘網友也跟著附和：「看完only you（翁立友）的記者會，說實在不會相信他欸」、「翁立友不是有錄影？拿出來啊！」

(中時新聞網)