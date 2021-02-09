受新冠肺炎疫情影響，於新竹舉辦的「2021台灣燈會」取消，交通部表示，為不讓設計師努力的成果付諸流水，會讓設計師們繼續完成作品，並以適當形式、地點呈現。觀光局評估，高鐵新竹站場域曾有舉辦過台灣燈會的經驗，又符合防疫人流控管，為第一優先考量的地點。

今年的台灣燈會停辦，籌備燈會的燈藝師及藝術作者們，已提前付出時間與精力，為了不讓設計師努力的成果付諸流水，交通部觀光局正研議把完成作品，於適當時機、形式呈現在國人面前，民眾仍有機會欣賞這些燈藝師的作品。

交通部長林佳龍表示，2021台灣燈會主燈設計初始即以新竹「風城」意象為主，希望與新竹文化有所聯結，未來選址仍以新竹地區為優先考量，以符合主燈設計理念「乘風逐光」意象。

觀光局說明，為配合竹竹苗觀光圈來帶動新竹市、新竹縣、苗栗等地區提升觀光效益的政策，主燈場址考量高鐵新竹站場域曾有舉辦過台灣燈會的經驗，且現地又有符合防疫人流控管的場地設施，以目前竹北高鐵站周邊場地條件來說，確實符合主燈展演的規劃需求，為第一優先考量的地點。

未來主燈「乘風燭光」的展出方式與時間，初步選定6月14日端午節期間點燈祈福，後續仍需洽新竹縣政府進一步協調，並視疫情狀況加強配套措施，隨時因應屆時疫情滾動檢討。

(中時 )