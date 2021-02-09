光華部落土石鬆動，大溪警春節期間管制人車。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區華陵里光華聯絡道5公里處附近道路上方山坡地，依據農委會水土保持局的土石流監控儀器，近期監測到有土石鬆動及大面積坍塌前兆，復興區公所2月8日14時起公告實施交通管制，每日6至22時視狀況階段管制放行，夜間22時至隔日6時一律禁止通行。

大溪警分局表示，光華聯絡道主要通往光華及哈嘎灣部落及嘎拉賀新興野溪溫泉主要對外道路，聯絡道5公里處山坡為大規模崩塌潛勢區，近期相關單位經監測，發現有土石鬆動及大面積坍塌的前兆，為維護居民及通行車輛安全，復興區公所公告實施道路交通管制，光華聯絡道路5公里處前後兩端約200公尺，目前由大溪警分局光華派出所員警和施工人員管制人車通行。

警方也呼籲，新興野溪溫泉近年來成為熱門景點，吸引不少遊客前往，光華部落地區多雨，且最近地牛頻翻身，易造成大規模面積山坡土石鬆動坍塌的可能性，農曆春節期間民眾若欲前往，經過該路段附近時要仔細查看四周環境有無碎石滑落，並聽從管制人員指揮，避免發生危險，有關道路最新管制情形民眾可洽詢復興區公所或大溪分局光華派出所(03)3912253詢問。

(中時 )