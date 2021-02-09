法國國防部長帕利（Florence Parly）今天宣布，法國兩艘海軍船艦近期在南海巡弋，其中一艘是核動力攻擊潛艦。中國主張擁有這片爭議水域的主權，法國此舉很可能激怒北京。

帕利今晚在推特發文表示，法國核子動力潛艦「翡翠號」（SNA Emeraude）在「塞納號」支援艦（BSAM Seine）相伴下穿過南海海域，還附上兩艘船艦在海上的照片。

她說：「這支特殊巡邏隊剛才穿行南海。這顯著證明了我們法國海軍長期遠地部署的能力，與澳洲、美國和日本戰略夥伴並肩。」

中國聲稱擁有幾乎南海所有海域的主權，而台灣、菲律賓、汶萊、馬來西亞、越南也主張擁有部分水域的主權。一般認為，南海蘊藏豐富石油和天然氣資源。

法新社報導，美軍船艦不時會穿越南海、或在接近北京聲稱擁有主權的水域執行「航行自由」任務，以強調美國政府不承認這些主張。

美國飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）上週在北京聲稱擁有主權的南海小島附近航行，行經台灣海峽，北京即對此提出警告。

台灣海峽也是中國聲稱擁有主權的敏感水域之一。2019年4月，法國巡防艦葡月號（Vendemiaire）通過台灣海峽，中方為此嚴正與法方交涉。

法國是北大西洋公約組織（NATO）一員，在太平洋的海外屬地周圍擁有專屬經濟區，也強調在這一區域捍衛航行自由的重要性。

帕利推文說：「為何要執行這類任務？為了增加我們對這一區域的瞭解，並申明，不管我們在哪裡航行，國際法都是唯一有效的規則。」

美國總統拜登上月20日取代前總統川普，成為白宮新任主人，他也強調華府支持亞洲盟邦。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1100209

(中央社)