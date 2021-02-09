大樂透頭獎已連16摃，台彩預估，今晚頭獎上看新台幣4.8億元。春節加碼於今天開跑，即日起至2月21日，大樂透將連13天開獎，並增開360組百萬「春節大紅包」獎項，另釋出3.6億元加碼金。

上一次大樂透頭獎開出是去年12月11日，至今連16期摃龜，台灣彩券公司估計，今晚頭獎累計金額上看4.8億元，若開出，將為2014年第四屆公益彩券發行以、春節加碼期間金額最高的大樂透頭獎。

台彩公司表示，春節期間受矚目的大樂透加碼活動也於即日起至2月21日農曆初十，會連續13日開獎，週一至週日都能玩，天數創史上最長；此外，會加開360組獎金100萬元的「春節大紅包」獎項。

台彩公司說明，與往年一樣，加碼期間，大樂透除頭獎外，將另外增開9個號碼，對中其中6個號碼就中獎，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

另一方面，威力彩頭獎已連23摃，除夕當天（11日）頭獎累計金額預估上看4.5億元。台彩公司表示，目前正值威力彩「機動加碼」期間，11日頭獎若開出，初四（15日）將直接加碼頭獎2億元，快速墊高頭獎累計金額。（編輯：楊玫寧）1100209

(中央社)