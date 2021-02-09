台灣集中保管結算所今天表示， 2020年散戶搶買台積電人數大增近9萬，相較2019年僅增加1萬股東，去年可謂掀起投資台積電熱潮；股民庫存排名第一則是中鋼。

台灣集中保管結算所今天公布大數據資料分析，近期台股掀起一波「護國神山」熱潮，台積電股價成為投資市場熱門話題，股市相關討論區中，更出現「沒買台積電，別說你有投資台股」的笑話。

不過，集保結算所大數據資料顯示證券交易所與櫃檯買賣中心資料，近10年股民的「庫存排行榜」中，中鋼都是名列第一。

集保說，每10位股民中，至少有1位會持有中鋼股票，2011年有13%、2020年為11%。就持有人數排名來看，中鋼雖拔得頭籌，但其持有仟股以上人數從2011年72 萬人成長至2020年73萬人，持股人數成長有限。

相較之下，集保指出，台積電在「庫存排行榜」中的排名，10年來雖「不進反退」，從2011年的第8名，滑落至2020年的第10名，但台積電持有仟股以上人數從2011年23萬人成長至2020年將近31萬人，成長率約35%，遠超過中鋼持有人數的成長比率，顯見台灣股民對台積電鍾愛程度上升。

近期台積電利多消息頻傳、股價迭創新高，集保預期持有台積電股票的股民會越來越多，明年台積電庫存排名有機會衝高。

有趣的是，集保比較2011年與2020年數據，股民「庫存排行榜」中的第2、第3名，都是由晶圓代工「二哥」聯電，以及鴻海輪流擔綱。其中，聯電股價近年都維持在低檔，但去年因晶圓代工產能吃緊，聯電營運大翻身成為飆股，這些長期持有聯電的股民們，財富也增加不少。

集保指出，鴻海今年更挾發展電動車硬體開放平台（MIH）的題材，讓沉寂已久的股價再度奮起，創3年多以來新高，顯見多數股民投資眼光都不錯，持有的股票多屬於營運穩定且體質強健的公司。

觀察2011年股民庫存排行榜前20名，集保解釋，電子股與金融股約占各半；但到了2020年，金融股入榜數已「輾壓」電子股，金融股入榜數增加1檔、電子股則是減少3檔。

集保統計，長駐熱門榜上電子股除了鴻海、聯電、台積電，還有友達與宏碁，皆是近10年股民熱愛的科技型類股。而股息發放穩定、殖利率穩定的指數股票型基金（ETF）元大高股息在2020年入榜，另外中華電信也擠入排行榜內。

因此，「存股」概念興起，越來越多股民偏好股息發放穩定、殖利率穩定的股票，足見股民從長期穩健的角度參與股市成長已成趨勢。（編輯：潘羿菁）1100209

(中央社)