台北市文山區興隆公園6日傳出1名11歲女童隨機攻擊其他幼小孩童，已知有2名年幼女童受傷，警方接獲報案到場後，通知社會局列管，對此，社會局表示，針對受害者的部分，8日已派社工了解情形，至於11歲女童的部分，社會局表示，訪視女童發現她並沒有惡意，只是想和其他孩子玩。

文山二分局指出，事發地點在興隆派出所轄區，1名年僅11歲的女童以木棍和石頭砸傷年僅5歲和6歲的2名女童，家長已向對方求償，並通報北市教育局和社會局列管輔導。

北市教育局指出，校方在8日通報教育局，學校已致電該生家長確認事件發生經過，並了解該生寒假生活作息安排；學校也與該生確認發生過程及了解行為動機，提醒該生此為不當行為。

北市社會局表示，據了解後，該名11歲女童並無惡意，只是想與其他小朋友玩，後續北市府也會持續關心該名女童並協助媒合輔導。

北市教育局指出，校方將與家長持續關注該生情況，開學後將請特教個管教師加強人際互動課程，並提供家長適當策略同步實施；後續也將由教育局特教科及輔諮中心入校協助。

(中時 )