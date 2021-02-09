農曆新年將至，全國警察機關正執行「加強重要節日安全維護工作」，雖近期肺炎疫情趨緩，但仍不可大意，桃園市議員楊家俍為慰勉執勤員警辛勞，9日特別至平鎮警分局捐贈防疫物資，讓員警在防疫工作中，也能保護好自我的健康。

平鎮警分局長李建民表示，桃園市議員楊家俍平時熱心公益，有感於近期肺炎疫情防疫需求，特邀善心企業及地方仕紳共襄盛舉，一同捐贈500瓶抗菌清潔隨手瓶給第一線防疫人員，以提升警察同仁的自我防疫能力。

楊家俍說，警察工作有別一般行政部門，時常需要面對不特定之群眾，且過程中與民眾或多或少都有接觸，所以染疫的員警造成的危害，無論是對民眾、同僚或是員警家人，傳染的風險都是無法預料！所以特別致贈抗菌清潔隨手瓶給每位警察同仁，讓警察同仁都能隨時做好防疫工作。

收到防疫物資的第一線警察同仁也感到相當的開心，並表示現階段勤務均以防疫優先，無論是居家隔離或居家檢疫的訪視工作，或是與民眾近距離接觸的取締酒駕工作，都有染疫的風險，這次能夠獲得防疫的物資，可以讓員警更放心、更安心執行各項勤務。

(中時 )