彰化縣員林市萬年路，從八條通往北方向，因路樹小葉欖仁「浮根」破壞道路，不管是人行步道、或是行車路面，都嚴重龜裂。（員林公所提供／吳建輝彰化傳真）

過去公所積極針對萬年圳兩側進行美化，但因人行道寬度不足，加上喬木生長旺盛，降低民眾使用意願。（員林公所提供／吳建輝彰化傳真）

這次改造重點放在人行步道，考量人行空間及夜間使用安全問題，提供鄉親一個友善明亮的步行空間。（員林公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市萬年路，從八條通往北方向，因路樹小葉欖仁「浮根」破壞道路，不管是人行步道、或是行車路面，都嚴重龜裂，去年員林市公所向營建署爭取經費，將萬年路3段的道路鋪面及人行道進行大整修，順利趕在農曆年前完工，全新鋪裝的路面及拓寬的人行步道，嶄新的面貌，讓民眾驚呼連連。

萬年路改善工程去年9月16日動工，斥資3000萬整修，歷經4個月，在1月底順利完工，拓寬的人行步道，成功創造出宜人的步行空間，與城市風貌，搭上公所牛年元宵燈會，道路兩旁也都掛上燈籠，提供民眾一個安全的賞燈徒步空間。

員林市長游振雄說，過去公所積極針對萬年圳兩側進行美化，但因人行道寬度不足，加上喬木生長旺盛，降低民眾使用意願，加上嚴重浮根問題，路面龜裂嚴重，新的解決方案，先進行斷根，在裝設導根板，來防止盤根與竄根，來徹底解決路面問題。

游振雄說，這次改造重點放在人行步道，考量人行空間及夜間使用安全問題，改善總長度來到1770公尺，新設無障礙坡道共36處，庇護島1處，還有全新的LED景觀燈88組，提供鄉親一個友善明亮的步行空間，經過萬年路不用在忍受坑坑巴巴的路面，以及昏暗的人行步道，升級有感。

(中時 )