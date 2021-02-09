民進黨把國民黨的罷免議員、立委稱為「不具正當性的報復式罷免」；東華大學教授施正鋒今表示，「你罷免是自衛，人家罷免是報復，鬼扯什麼」。

施正鋒今在臉書指出，以前，有人主張廢掉副總統，理由是西歐民主國家沒有副總統。殊不知，除了法國採雙首長制，其他國家是內閣制，國家元首不是君王、就是虛位的總統，沒有必要設置副總統。

他說，現在，有人反對罷免制度，理由還是西歐民主國家沒有罷免制。問題是，除了法國、及英國是單一選區，其他國家是比例代表制，無從罷免，除非學瑞士、德國邦議會的集體罷免。

他說，至於罷免市議員所需票數比立委還高，是因為法律簡陋，只要求罷免票數超過選民的四分之一，前者是複數選區、後者單一選區，門檻應該不同。這是摩托車與汽車的差別，而非轎車與卡車、甚至於坦克車之別。

他認為，如果真的有心，應該整體考量是否將中央及地方民代的選制調為一致。話又說回來，接下來的萊豬立委罷免都是單一選區，沒有什麼好談三道四的了。你罷免是自衛，人家罷免是報復，鬼扯什麼。

他表示，赤腳醫生頭痛醫頭、腳痛醫腳已經夠糟了，乩童下符頭痛醫腳、腳痛醫頭是夭壽骨。專家假內行騙真外行的老百姓，小心露餡；政客媚俗拿香跟拜，可不要拜到鬼。

(中時 )