語音社交媒體「Clubhouse」因無需「翻牆」、可討論各種禁忌話題，近日在中國大陸爆紅，但近日卻有中國網友反映，Clubhouse已遭大陸禁用而無法使用。行政院長蘇貞昌今表示，幕僚有幫自己申請帳號，但因工作繁忙，實在沒時間用。

蘇貞昌表示，台灣是自由開放的國家，我們很樂見有各種平台，可以讓世界各國的朋友在這上面來溝通，新創、時事各種議題，這都很好，幕僚有幫我申請帳號，不過最近比較忙，實在是沒有很多的時間，將來尤其是假期再來看看，有機會來看各地的朋友都在關心什麼樣的事情。

(中時 )