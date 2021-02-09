2021年春節連假長達7天，交通部觀光局預測將有13處熱門景點周邊易壅塞，對此協調提供7條觀光遊樂區接駁專車、58條「台灣好行」景點接駁公車，以及79條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，並提供「春節疏運孝親專案」優惠，盼能紓緩車潮、讓春節出遊更輕鬆。

今年春節連假落於2月10～16日，針對觀光遊樂地區重點聯外道路，觀光局及各國家風景區管理處協調公路、警察及相關主管機關，將加強連假期間的交通疏導等工作，並提出各種替代景點方案及路線因應。

觀光局預測，包括大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等13個地區，周邊道路春節期間較易壅塞。

觀光局表示，已與相關單位規畫在日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區闢駛7線接駁專車，並輔導縣市政府、國家風管處開行58條「台灣好行」景點接駁公車，及輔導旅行社推出79條「台灣觀巴」套裝旅遊行程。

其中，配合交通部公路總局持電子票證搭乘公共運輸優惠方案，於春節連假期間持電子票證搭乘43條「台灣好行」特定路線，可享半價優惠。同時，亦規畫18條新春建議遊程，提醒民眾規畫遊程時可考慮周邊替代景點、多搭乘公共運具出遊。

觀光局今年共印發40萬份「交通部春節疏運觀光路網圖」摺頁，可在各地警廣電台、旅遊服務中心、主要鐵公路車站、郵局及高速公路服務區服務台等200多處免費索取。另外，亦可透過「1968APP」及「幸福公路APP」隨時掌握高速公路及一般公路路況資訊。

由於春節連假長達7天，民眾多會安排1泊2食或3天2夜遊程，觀光局呼籲民眾出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊、做好行程及訂房規畫，並多使用公共運輸工具出遊，並應拒絕不合法旅宿，讓外出旅遊更有保障。

此外，觀光局舉辦「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，年滿55歲的民眾在基隆、台北、新北、桃園及新竹市、新竹縣等6縣市，於8～13日期間以住宿搭配台鐵、高鐵、客運及飛機等配套專案，將可享有住宿優惠補助，以協助紓緩春節返鄉車潮，鼓勵長輩北上團圓。

觀光局輔導全台112處旅遊服務中心，於春節照常提供中、英、日、韓語24小時免付費旅遊諮詢服務熱線0800-011765。同時，因時值秋冬防疫嚴峻期，提醒遊客務必遵守指揮中心公布的「秋冬防疫專案」措施，如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時應避免外出。

(時報資訊)