苗栗縣48歲巫姓男子前年因毒品案遭通緝拒捕，竟持槍欲朝身旁的偵查隊小隊長劉文兆開槍，幸好員警及時制伏，並依槍砲、殺人未遂罪嫌將他移送法辦。全案經苗栗地方法院審理，不採信巫男辯稱無殺人犯意，認為巫男行為構成殺人未遂，加上犯槍砲罪，判處巫男有期徒刑7年10個月。

判決書指出，前年9月11日苗栗警分局循線查緝，於銅鑼鄉九湖大橋旁河堤道路旁農田追捕巫男，豈料巫男竟為脫逃逮捕，亮出手槍上膛並朝劉文兆方向準備隨時擊發，當時劉文兆已緊追在旁，眼見情況危急，便趕緊以左手緊握上膛手槍槍管，阻止槍管滑動擊發，大喊「槍已經上膛」，並與隨後到場的員警陳泰木、陳智欽一起壓制巫男，倖免於難。

由於巫男矢口否認殺人未遂犯行，辯稱是要把槍塞到水稻田藏起來，且是因跟警察拉扯力道不同造成槍枝往後滑，沒有拉滑套、沒有把手指放在護弓裡、槍口沒有對著劉文兆，用意是想將槍主動交出來算自首。

法院審理認為，巫男若逃跑、自首、藏匿槍枝而無殺人犯意，理應以手持槍口等較為安全方式交付槍枝即可，無須拉扯槍枝，且刻意拉滑套、舉槍、瞄準員警方向，不採信巫男所辯，且劉文兆、陳泰木、陳智欽皆指證巫男馬上拉取槍枝滑套、右食指伸進護弓而近距離朝在場員警，巫男也承認倘要擊發槍枝3秒即可，推認巫男有殺人之不確定故意。

法院認為，巫男擅自持有具殺傷力之槍枝，對社會治安存有潛在之危險，且為求脫免逮捕，竟持槍瞄準執行公務員警，行徑乖張大膽，幸因員警及時壓制逮捕未釀重大傷亡，對巫男涉犯非法持有具殺傷力之槍枝罪，處有期徒刑3年10月，併科罰金5萬元，以及犯殺人未遂罪，處有期徒刑6年，應執行有期徒刑7年10月。

(中時 )