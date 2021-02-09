雲品國際〈2748〉公告年1月合併營收為1.90億元，因去年農曆春節在一月，比較基期不同，年減33%。展望後市，因國門不開，內需國旅市場持續熱絡，雲品將審慎因應，並持續優化營運動能。

由於去年一月適逢農曆春節，而今年農曆過年落在二月，因基期不同，故雲品一月營收較去年同期下滑。1月在住房業務方面，日月潭雲品溫泉酒店維持良好的住房率，加上2月份的農曆年假期住房爆量需求，首季住房訂單滿載，有望持續維持住房與餐飲暢旺的表現。

此外，原為國際旅客為主的台北君品酒店，仍受到邊境封鎖影響較大，住房營收有所下滑，但雲軒西餐廳、頤宮中餐廳與館內宴會營收仍能維持水準。惟館外餐飲因疫情關係，影響尾牙與部分喜宴取消或遞延，致使頤品大飯店、頤璽宴會接單場次減少，雲品將審慎應對新冠肺炎疫情，持續調整並且優化營運動能，且將持續透過雲品旗下宴會平台君品Collection和跨館別的年度優惠婚宴專案「職人94狂」，期待能增加營收來源。君品Collection在桃園受委託經營管理的「皇家薇庭」訂席也穩定接單，期盼對2021年的館外餐飲收入有所助益。

農曆年將至，目前雲品旗下飯店與餐飲的除夕圍爐宴訂席情況良好，頤宮中餐廳與雲軒西餐廳皆客滿，雲軒西餐廳更需要加開餐期力拚除夕圍爐的用餐需求。而雲品溫泉酒店在農曆新年假期住房率已逾9成5，將能夠為雲品營收帶來穩定助益。雲品將持續落實防疫措施，如顧客用餐住房實名制、取餐需配戴口罩、服務人員主動配戴口罩、酒精消毒、紫外線殺菌等積極作為，並且持續關注疫情走向，希望提供顧客安心無虞的消費環境、並且守護全體員工健康安全。

(工商 )