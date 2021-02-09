大甲警分局長李建興帶領同仁至轄內金融機構拜訪，並加強宣導春節期間應注意之安全維護事。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

農曆節前將屆，金融機構易成為歹徒覬覦目標，台中市大甲警分局近日於轄區銀行實施防搶實警演練，藉逼真實境搶劫過程，提升金融機構行員危機應變能力。因應重要節日安全維護期間，分局長李建興以「一步一腳印」信念帶領同仁至轄內金融機構拜訪，並加強宣導春節期間應注意之安全維護事項。

大甲警分局近日至轄內各金融機構向金融機構職員及民眾進行宣導並 就預防被搶(竊)措施特提出呼籲如下：

一、強化金融機構硬體措施：設置障礙物能減少歹徒脫逃成功及犯案意願，例如採封閉式櫃檯，防止歹徒侵入犯案，並在空間視線的考量方面，機構由內往外看視線要良好，由外向內窺視則避免令外人一覽無遺。另存放大量錢鈔之金庫及保險櫃，宜獨立且有隔斷閉鎖之設計，切勿貼牆而立，以強化金庫安全。

二、加強金融機構員工訓練：甄選新進員工，宜注意其品操及有無前科紀錄，預防員工監守自盜、內神通外鬼。在上午及晚間金融機構營業前後，先檢查各種系統及設施有無故障、異狀及空間轉角有無外人藏匿。另遇有民眾提領鉅款時，應以主動服務的態度，詢問其是否需要代為通知警察人員護鈔，並提醒其注意是否有人跟隨。

三、另協請針對臨櫃提領30萬元以上之民眾，務必實施關懷提問，必要時通知轄區派出所派員前往協助，以有效阻斷民眾遭詐騙的可能。

大甲警分局指出，為讓民眾平安、如意歡度春節，分局置重點於防搶、肅竊、防詐騙、保護青少年安全、關懷弱勢及獨居老人等春節期間受關注議題，以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為主軸，另積極推動舉家外出住居安全維護、協助逃家青少年返家團圓等為民服務事項，並結合民力運用，增進良好警民關係，讓市民充分感受警察之服務熱忱，讓民眾「安心」過好年。

(中時 )