晶圓代工廠台積電積極建置3奈米廠，預計提前於年初三開工，工地工人將每人每天加發新台幣4000元獎金。

媒體報導，台積電急著興建南科3奈米廠，告知建商將額外支付獎金，要求多數工人在農曆春節只休2天假，提早開工。

台積電表示，近年積極擴產，去年農曆春節即已對提早開工建廠的工人，每人每日加發4000元獎金，今年也將對提早開工建廠的工人，每人每日加發4000元。

台積電指出，3奈米廠預計提早2天，於年初三開工。目前3奈米製程規劃在2022年下半年量產。（編輯：潘羿菁）1100209

(中央社)