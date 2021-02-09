32歲大陸網紅周揚青去年揭露和「小豬」羅志祥交往9年情變秘辛，讓她一夕之間爆紅，還受邀參加實境節目，正式出道，被譽為白富美的她身家不凡，傳聞父親是中國銀行的副行長，資產百億。今(9日)她首度曝光家中豪宅客廳，並介紹每年年夜飯，透露因為姥爺愛吃全聚德，每年除夕都會選吃該家餐廳的年菜。

周揚青2011年被媒體拍到和羅志祥共宿一宿，隨後男方承認戀情，從一開始的低調到後來兩人常隔空喊話曬恩愛，讓外界一度以為好事近，去年初兩人傳出分手，周揚青4月發長文承認情變，並爆料羅志祥男女關係混亂，愛搞多人運動，更點名他與旗下愷樂過從甚密。

周揚青曬出家中豪宅飯廳。（圖／翻攝自秒拍）

周揚青的分手文一出，得到不少網友的支持，去年10月她與歐陽娜娜等人同台，參與《潮流合伙人2》，而周揚青自己除了經營服飾品牌有聲有色外，網友發現她爸爸也大有來頭，疑是中國銀行副行長，且兼任香港中國銀行董事、委員等，但後來有網友闢謠，澄清周載群並非周揚青的父親。

周揚青請全聚德廚師到家中做菜。（圖／翻攝自秒拍）

周揚青家中年夜飯菜色超級豐盛。（圖／翻攝自秒拍）

無論如何，從周揚青曾透露家中有私人電影院、名牌包無數等線索中，都可發現周揚青家確實相當富裕。今她分享家中年夜菜，可見富麗堂皇的飯廳，她為了錄製該集Vlog，邀全聚德的廚師先來家中預演年夜菜，除了有招牌烤鴨外，還有鐵板羊肉、蔥燒海參、松鼠桂魚等，及象徵團圓的「歡聚全家福」，有海鮮、鮑魚等各種滋補食材，網友讚：「有被饞到」、「你家的年夜飯上熱搜了」、「有錢真好」、「年夜飯真的太豐盛了，太可了」。

(中時新聞網)