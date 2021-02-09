旭然(4556)出貨暢旺，1月合併營收4,162萬元，年成長64％，創歷年同期新高。旭然指出，半導體、電子產業紛紛在今年調升資本支出計畫，加上全球供應鏈重組推升台灣、東南亞地區擴建、基礎建設需求等趨勢不變，對未來接單情形樂觀以待。

據IDC全球半導體應用預測報告指出，2020年全球半導體營收達4,420億美元，較2019年成長5.4％，隨著疫苗普及化、經濟開始開放且逐步復甦，預估2021年全球半導體營收將達4,760億美元，年增達7.7％水準，對旭然在半導體領域過濾接單有正面的助益。

旭然表示，受惠集團積極拓展半導體暨電子及食品化學等多元產業液體過濾產品接單表現，隨著主要客戶訂單需求持續增溫，在全球航運缺櫃、原物料供需吃緊影響下，除積極拉升兩岸生產稼動率、供應鏈良好管理等以加速訂單出貨，挹注1月營收繳出歷年同期新高表現。

(時報資訊)