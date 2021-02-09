台北六福萬怡酒店搶春遊商機攜手舊遊戲時代聯名合作《2021穿越時空-懷舊電玩展》，由FUN LAB六福藝創中心總策畫，以「媒合創新平台」理念出發，串接國內外知名代表性遊戲品牌：SNK、Ubisoft、唯晶科技，透過特殊展演活動，活化飯店場域、餐飲、商品、住宿等服務，五大展區四大關卡的設計帶領消費者重回舊遊戲時光走廊，重溫經典遊戲拳皇、魔獸系列、刺客教條、聖女之歌，並結合Fun2Studio 方兔工作室之XR體驗、超越時空闖關遊戲、極限放肆玩Party等三大遊戲再創新玩樂模式，一次滿足玩家想玩、想拍、想看、想買的樂趣。

展覽活動自即日起開始預售，2/20前預購享早鳥優惠，5人（含）以上享團體優惠，更推出88折的「重回十七歲熱血套票（三合一）」雙人優惠3,688元，民眾能一次體驗「超時空歷險闖關體驗」、「極限放肆玩Party」、「XR FAMILY超體感童樂會」三種活動。因應防疫，民眾欲參與展覽及活動，需事先上網報名（參以下活動資訊），或可隨時關注台北六福萬怡酒店與FUN LAB六福藝創中心粉絲頁相關訊息。

〈2021穿越時空—懷舊電玩展》將於2/28至3/14展出，展覽主軸為「時空歷險」，規劃共五大展區，由舊遊戲時代舉行展前徵件，與各遊戲品牌以專題策畫方式，呈現1980-2000年經典的主機、街機與遊戲代表：拳皇、魔獸、刺客教條與聖女之歌等夢幻逸品，綜觀電玩遊戲發展的全盛時期，這次台灣魔獸社群特別傾囊相助，從單機時期的魔獸爭霸到聯網遊戲的魔獸世界一次完整展出，另有超過20位資深藏家提供近300件珍藏品，引導玩家踏上探索電玩時光之旅，創造獨特的觀展體驗。

本展特別首次公開亮相市面罕見的聖女之歌畫冊、樂譜，展出難得一見的大型公仔：SNK拳皇不知火舞模型、魔獸拉格納羅斯樂高雕像、Ubisoft刺客教條立像，更有經典的SNK夢幻機台、拳皇初代至今歷代視覺圖、超過200件的魔獸世界藏家珍品，包含72本絕版漫畫、市面上絕無僅有的魔獸世界創作木作兵器、退役伺服器與公仔讓民眾拍個夠，白天拍不夠或玩到意猶未盡，可選擇「懷舊電玩住房專案」，入住即贈雙人自助早餐，以及【超時空歷險闖關體驗】或【XR FAMILY 超體感同樂會】門票任選2張，既不用擔心參加午夜活動太晚無法夜歸，且隔天一早看到夢幻逸品，將開啟心情愉悅的一天。

策展單位精心規劃四大關卡的「超時空歷險闖關體驗」，邀請有共同回憶的民眾一起同樂，集體玩出創新專屬記憶，相揪報名早鳥優惠每人只要350元，人數越多優惠更多，不僅可享有全程「2021穿越時空—懷舊電玩展」解說，導覽人員將帶領參加者進各專題展覽區闖關打怪，盡情使用華碩ROG3體驗手機來體驗AR遊戲，引導參加者逐一解開闖關體驗「時空歷險包」的謎，全程闖關成功可獲得這次展覽特製的驚喜小禮，絕對不虛此行。展期內憑懷舊電玩展票根或出示電子憑證，亦可享敘日、粵亮、The Lounge大廳酒吧餐飲消費 85折優惠。

自2/28連假起，民眾不必擔心無處去，來懷舊電玩展的「極限放肆玩Party」，各式遊戲機讓你放肆玩，還有台北六福萬怡酒店豪華客房住宿券等你來角逐，2/8-2/20期間限量預購優惠每人只要1,100元，內容豐富且場場有爆點，除有主題街機與家機任意玩到飽、懷舊零食和啤酒嗑到飽、積分排名賽，更安排世界冠軍等你挑戰專場，遊戲電影輪播、Cosplay同樂會、Just Dance舞力全開趣味賽、懷舊舞曲DJ秀、電玩名人對談，場場有驚喜，玩家來現場不愁沒機會大顯身手。

積分排名賽以魂斗羅、俄羅斯方塊、瑪利歐三款遊戲累計積分排名，參加「極限放肆玩Party」場次的玩家都列入排名榜中，只要角逐排名冠軍即可獲得台北六福萬怡酒店豪華客房住宿券一張。

六福萬怡酒店表示，懷舊電玩不應只停留在家長的記憶中，年輕世代也可與家長共創新的家庭回憶，展覽另設「XR FAMILY超體感童樂會」專區，Fun2 Studio方兔工作室首發台灣自製4款最新XR-特殊虛擬實境遊戲，配有佐臻AR眼鏡、光子樹遊戲頭盔、雷蛇電競筆電、EPSON高階投影機、與華碩ROG3手機等全套最新道具設施，打造出兼具文創、科技與童趣的異想世界。2/8起先行搶購可享優惠350元（含MASS 積木遊戲區使用）。

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