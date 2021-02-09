年關將近，歷年來的年節都是手機品牌的兵家必爭之「節」，各手機品牌都會摩拳擦掌準備搶占這一波「壓歲錢行情」，手機價格都會有顯著下調，根據北台灣連鎖通路傑昇通信官網顯示，三星5G超值型手機Galaxy A42由原廠建議售價12,990直接下殺4,500至8,490，再加碼原廠登錄活動送Infinity Clubz MINI可攜式藍牙喇叭（市價990），就是希望能在春節期間再衝一波買氣。

Galaxy A42 5G是三星首款推出的平價5G手機，採用高通Snapdragon 750G八核心處理器、擁有旗艦級5,000mAh大容量電池和光學指紋辨識、支援雙卡雙待（5G+4G）及台灣現行5G全頻段，到8,490的價格CP值相當高！

此外，OPPO在１月中旬剛上市Reno 5也出現了2,000的折價，由原廠建議售價14,990降至12,990！OPPO Reno5配置6.43吋螢幕，高通765 5G處理器，也在遊戲體驗與電池續航力上展現強勁競爭力；再者，支援台灣5G全頻段，配合「360度環繞式天線設計」，為用戶帶來穩定而強悍的5G訊號，玩遊戲時不怕網路卡卡，也是年前換機潮的首選。

傑昇通信新年全館破盤特賣優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

最後，果粉們最關心的iPhone系列自然也是有顯著降價，iPhone 12 128G現折2,510，由原廠建議售價28,500降至23,990！iPhone 12配置 6.1 吋螢幕，搭載OLED螢幕面板，不僅對比度顯著提升，同時具備HDR、原彩顯示，讓螢幕表現更上層樓。而iPhone 11 128G則降價1,510，來到免兩萬的19,990的超甜價格，如果暫時沒有5G門號及需求的客戶也可以考慮！

(科技)