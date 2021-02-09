配合政府防疫政策並推動高雄捷運智能化服務，高捷公司於新春期間攜手創科智盈科技有限公司，推出站務智慧多功能防疫抗菌機器人駐站服務，即日起至8月8日，擺放於R11高雄車站及R16左營2個重運量交通轉運站，民眾可利用機器人進行無接觸式手部消毒，針對體溫較高者，也能在出入口協助辨識，降低風險，讓旅客安心搭乘捷伴走春。

另為迎接過年假期，高捷公司更推出「過年來高雄，高捷教你這樣玩」建議行程，搭配各式套票讓旅客及返鄉民眾用最高CP值的方式輕鬆遊高雄（詳見高捷官網：https://reurl.cc/GdXV7Z ）。

為配合春節期間旅遊及返鄉人潮，高捷公司提升防疫等級，除車站定期進行酒精消毒與擦拭、設置防疫之眼，並於大站加派保全進行體溫偵測外，更引進「KAIROS智慧多功能殺菌防疫機器人」，具有空氣清淨、環境噴霧抗菌、紫外線殺菌、感應噴霧酒精洗手及體溫偵測警示等功能，可透過APP控制行走及消毒液噴灑頻率，提供定點環境消毒及酒精乾洗手，避免因觸碰病毒或細菌殘留，影響下一位使用乘客。可愛機器人擁有湖水藍亮眼時尚配色，搭配多種表情，讓捷運站內路過的旅客一見傾心。

高捷在春假期間也有各項好康活動，配合高雄輕軌於2月28日前全線免費搭乘活動，由象徵「愛與正義」的輕軌司機員克萊兒及克芮兒組成的「輕軌少女隊」也推出專屬彩繪輕軌列車，穿梭在城市街頭，即日起至2月16日止，凡於高雄捷運x高雄輕軌臉書專頁指定貼文上傳「輕軌少女隊」彩繪列車照片完成任務後，即可抽千元禮券、紀念版一卡通等好禮；於R10美麗島站、R11高雄車站商品館、R16左營站旅遊諮詢處全館消費不限金額，隨機贈送2021高捷限定款春聯乙款。而高捷「鳳翼天翔．美麗島站-地之篇」互動體感場域也將於大年初一更新主秀內容，讓民眾有個驚喜體驗。

連假期間，高雄捷運將視人潮狀態機動加密列車班距載運，考量大年初三（2/14）及初四（2/15）為民眾出遊高峰期，除既定班距外，紅線每日加開五十八趟次、橘線加開四十趟次；輕軌系統以假日營運班距運行，大年初一（2/12）起至大年初五（2/16）延長營運至凌晨12點，亦將視人潮機動加密班距，尖峰時刻捷運每4分鐘即有一班車，輕軌最短約十分鐘一班車，以因應大量旅運需求。高捷公司表示：高雄捷運與輕軌系統，串連高雄各大商圈以及知名景點，是走春旅遊交通最佳選擇，春節期間盛邀全國民眾踴躍使用多元支付刷乘高捷，暢遊高雄。

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