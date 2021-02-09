是德科技宣布，推出了一套端對端解決方案，以協助開放式無線存取網路(O-RAN)生態系統中的廠商和行動通訊業者能夠驗證基於O-RAN標準介面之多廠商5G網路環境下的互通性、效能、符合性和安全性。

許多行動通訊業者是根據O-RAN聯盟制定的規格，來部署雲端原生和虛擬化無線存取網路(vRAN)架構，以提供5G服務。然而，從現有網路轉移到多廠商網路，使得業者面臨了互通性和效能複雜性等挑戰。藉由從RAN邊緣到5G核心的端對端測試，以及從早期矽前開發到系統整合的測試，協助業者確保一切符合效能標準。異質網路全面性測試則協助廠商擴展新的設計，幫助行動通訊業者提供支援創新服務的解決方案。

是德科技網路存取事業群副總裁暨總經理Giampaolo Tardioli表示，射頻單元(O-RU)、分散式單元(O-DU)、中央單元(O-CU)和RAN智慧控制器(RIC)的供應商皆需透過整合式、虛擬化和雲端原生解決方案，來驗證效能、建立網路元件之間的互通性，並確保其符合最新的O-RAN和3GPP規格。是德科技的端對端Open RAN解決方案，協助此生態系統得以驗證協定堆疊中各個層級的元件、確保子系統能如預期般運作，並且提供一致的效能。

是德科技的Open RAN架構提供了可加速O-RAN相符性設備開發、整合和部署的整合式解決方案。此套件專為晶片製造商、網路設備製造商、行動通訊業者，以及開放無線網路測試與集成中心所組成的供應鏈的工作流程量身訂做。此外，使用者可存取一組共用的解決方案，以便更輕易地分享從矽前到雲端部署之工作流程的成果。

是德科技在O-RAN聯盟成立初期便加入，與相關業者長期交流，因此，對O-RAN標準的專業知識有非常廣泛且深入的了解。此外，是德科技更協助編寫O-RAN聯盟O-RAN前傳符合性的測試規格，對於推動O-RAN標準的發展貢獻卓著，協助業界得以使用受認可的O-RAN測試案例，來驗證其O-RU和O-DU設備是否符合O-RAN 規格，身為O-RAN聯盟安全任務小組的關鍵成員，是德科技將持續協助業界解決Open RAN的安全性問題。

(時報資訊)