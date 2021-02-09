中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，8日更宣布將直攻2024年總統大位，引爆熱議。一項最新「政治人物印象」民調則顯示，趙雖聲勢浩大，排名卻列在第11名，反觀新北市市長侯友宜作風低調卻勇奪冠軍，完勝綠營總統蔡英文、副總統賴清德、桃園市市長鄭文燦三大咖，連「立院男神」蔣萬安都望塵莫及，堪稱「藍營新共主」。

根據《遠見》今日公布之「政治人物印象分數評比」顯示，第1名為侯友宜的7.2分，第2名為鄭文燦的6.7分，第3名為蔡英文的6.3分，第4名為賴清德的6.2分，第5名為蔣萬安的5.9分，第6名為台中市市長盧秀燕與新北市前市長朱立倫以5.8分並列，趙少康則以4.6分位列第11名。

至於「藍營政治人物印象分數評比」方面，第1名仍為侯友宜，第2名為蔣萬安，第3名為盧秀燕與朱立倫並列，第5名則為趙少康。

這份民調顯示，侯友宜不但是全台人氣王更是「藍營新共主」，值得注意的是，侯雖走「不藍不綠」路線，卻雙雙勇奪中間選民與藍營支持者好感度冠軍，甚至還能跨黨派圈到「綠粉」，可謂藍綠的最大公約數。反觀被視為最可能披藍袍出征2024總統大位的趙少康、朱立倫，人氣卻都不及侯，甚至趙連在藍營支持者心中，評價也未居「前段班」，值得後續觀察。此外，蔣萬安在中間選民與藍營支持者中均獲高分，獲稱「國民黨最佳潛力股」。

(中時新聞網)