日本保安廳今天上午針對日本海上自衛隊潛艦「蒼龍」昨天在四國島西南端外海與民間商船擦撞事故展開調查，已知潛艦的艦橋扭曲、潛舵當中的右舷折損。

日本產經新聞報導，有關海上自衛隊潛艦蒼龍與民間商船擦撞事故，日本海保廳第5區海上保安本部今天上午7時左右出動高知海上保安部的巡邏船「土佐」號，前往高知港外海待命中的潛艦蒼龍調查。 海上自衛隊接受採訪時表示，潛艦蒼龍的艦橋有扭曲、潛舵當中的右舷一側有折損的情形。潛舵具有調整航行時深度的功能。潛艦蒼龍的天線也有損傷，一度無法與外部通訊。事故發生後歷經3個小時才與外界取得聯繫。

海保相關人士表示，與潛艦擦撞的民間商船是香港船籍貨船「鴻通」輪（Ocean Artemis），當時船上約有20名中國人。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午海保職員進入潛艦蒼龍調查潛望鏡、天線的損傷程度，並約談潛艦上的人員，調查航海行徑等。

潛艦蒼龍與民間商船擦撞是發生在昨天上午將近11 時（台灣時間10時），地點在高知縣足摺岬東南方約50 公里處的海上。

自衛隊海上幕僚監部、海保廳表示，當時潛艦蒼龍在艦上約有65人，正在進行訓練，事發時潛艦浮上來到潛望鏡、天線露出海面的「潛望鏡深度」。潛艦人員發現到民間船隻時已來不及避開。這起事故造成3名潛艦人員撞傷等，傷勢輕微。

民間商船排水量約5萬1208噸，昨天上午從中國青島朝日本岡山縣倉敷市的水島港航行，發生擦撞後，商船上人員無人受傷。商船今天上午通過高知縣室戶岬外海，北上紀伊水道。

(中央社)