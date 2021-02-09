春節將近，苗栗縣邁入酒駕高峰期，苗栗縣警局表示將加強易肇事路段路檢，呼籲民眾酒後指定代理駕駛、搭乘大眾交通工具。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

酒駕零容忍，苗栗縣警局交通隊透過大數據分析，公布酒駕熱時、熱點，苗栗市、竹南、頭份、苑裡及大湖均有路線上榜，交通隊表示，春節將近，民眾圍爐餐敘增加，酒後駕車最容易發生憾事，警方將於易肇事路段加強路檢，呼籲民眾飲酒後不開車，指定代駕最安全。

苗栗縣警局交通隊分析，2019及2020年苗栗縣取締酒駕件數，發現每年1月至3月為取締酒駕的高峰期，占全年度取締總件數30％，這段期間因天氣逐漸轉涼，又正逢尾牙及春節連假，民眾餐敘、拜年及旅遊，容易因一時疏忽或貪圖方便而酒後駕車。

交通隊運用大數據分析苗栗縣內酒駕熱門時段及地點，發現每日最常發生酒駕的時段為晚間10時至深夜12時，其次好發時段為下午4時至下午6時，熱門地點為苗栗市英才路、竹南鎮公園路、頭份市中央路、苑裡鎮世界路及大湖鄉台3線。

經警方統計，苗栗縣取締酒駕案件數，前年共取締2462件、去年2236件，今年截至1月已有157件，其中2019年共有127件交通事故為酒駕釀禍，造成149人傷亡，2020年稍有改善，酒駕肇事降至100件，傷亡人數也降為122人，警方呼籲開車不喝酒、喝酒不開車才是平安之道。

苗栗縣警局將於酒駕好發時期，選擇轄區易肇事時間、路段（口）及易發生酒後駕車違規肇事地點等相關周邊道路，採取「全面攔檢」方式實施路檢，提醒民眾酒駕新法上路，闖越酒測攔檢點、酒駕拒測可罰18萬元罰鍰，避免酒駕、拒測挨罰，建議民眾指定代理駕駛或搭乘計程車等大眾交通工具。

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(中時 )