產發處提供20家動物醫院休診及看診時間表。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

產發處提供20家動物醫院休診及看診時間表。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

農曆年節將近，基隆市多間寵物用品店、醫院多會休息，基隆市政府產業發展處提醒，家中有飼養寵物的飼主，放假前記得要幫家中的毛小孩準備好必需品及飼料，若有生病急診，可至鄰近縣市有提供24小時服務的動物醫院救治。

產發處長黃健峰表示，農曆7天連假即將到來，2月10日起至2月16日止，本市大部分動物醫院都會休診，萬一寵物生病需要急診，可洽鄰近縣市有提供24小時服務的動物醫院，市府也特別統整店家休診資訊，民眾可至基隆市動物保護防疫所網站查詢。

動物保護防疫所也提醒，過年連假期間仍須注意寵物作息，外出遊玩要繫好牽繩或以箱籠攜帶，做好防護措施，不要將寵物單獨留置車上避免發生危險，有慢性病的寵物應事先洽動物醫院開立常備藥物，規律服藥，也要注意不要讓寵物飲食過量，或餵食太多過度油膩、鹹辣的飯菜，容易引起寵物腸胃不適。

黃健峰說，過年期間，市府對於寵物銀行動物收容所的犬、貓，也會每日清掃、餵食、保暖，提供完善照顧，此外，寵物銀行動物收容所過年期間僅2月10日開放認領養，有意在新年認養犬貓的市民，可以先上網挑選喜愛的犬貓。

動保所表示，詳細資訊已公佈於行政院農業委員會建置之「全國動物收容管理系統」，提供民眾遠距離服務，有興趣認養的民眾可先做初步篩選，記下收容編號，過年後即可至收容所與貓犬互動做最後決定，凡認養本市寵物銀行收容所犬、貓民眾，享有免費寵物登記、第1年狂犬病疫苗注射，以及免費絕育。

產發處提供20家動物醫院休診及看診時間表，詳細資訊可上基隆市動物保護防疫所網站查詢，「基隆市110年農曆過年期間各動物醫院休診及看診時間表」（https：／／reurl.cc／raRpzE）。

(中時 )