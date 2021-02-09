怪男隨機按門鈴借錢修車，台南5戶居民受害。

近期1名男子出沒在台南新營、柳營、善化及官田區等地，隨機按住家門鈴向住戶借款，疑似詐騙金錢，經台南市警察局刑事警察大隊、新營分局、善化分局及麻豆分局全力投入偵辦，9日上午在台南市東區拘提74年次的齊姓犯嫌到案，警詢後依違反刑法詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，近期在台南新營、柳營、善化及官田區等地區性網路社群反映，有同一名不明男子出沒在上述區域，以相同手法，隨機按住家門鈴，佯稱為附近鄰居，表示自用機車故障，因經濟狀況不佳，急需借錢修理驅車北上，向民眾借款行騙，如遇住戶質疑，再藉口趁機離開。

警方陸續接獲民眾反映後，全力投入偵辦，掌握嫌犯特徵及動態後，9日上午將拘提犯嫌到案，經查目前已有5件受害案件，警方將陸續擴大清查辦理。

麻豆分局表示，春節年假期間，警察局相當重視與民眾生活息息相關的事件，對於此類影響民心安定之案件，警察機關必會盡全力剷除不法，以安民心，同時呼籲民眾如有遭到類此詐騙手法，請儘速向警察機關報案。

齊姓犯嫌（中）隨機按門鈴向住戶借錢修車，實為詐騙。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

(中時 )