此前被質疑「逃廢債」並已進入重整的大陸華晨汽車集團9日公告，擬與德國寶馬（BMW）進一步擴大合作，探討在瀋陽生產更多BMW車型；但因華晨集團已進入重整程序，未來相關交易需取得債權人等批准。

路透報導，大陸債券資訊網的公告顯示，華晨集團2月5日與遼寧省發改委、寶馬股份公司共同簽署了諒解備忘錄，基於雙方的長期戰略合作關係，擬進一步擴大合作，探討未來在瀋陽生產寶馬集團車型的可行性。諒解備忘錄並表示，未來雙方合作專案及所有相關交易，均需取得包括債權人、破產管理人和法院等一切必要批准。

上週市場才傳出，國有企業一汽集團考慮以大約72億美元收購華晨中國，然後再對其私有化。不過華晨和一汽並未出面證實。

2020年10月下旬，作為國企的華晨集團出現債券違約，2020年11月20日宣告進入破產重整程序。市場將華晨集團將華晨中國股票質押等行為，解讀為「惡意逃廢債」。

上海證券交易所2021年1月發出紀律處分決定書，對該集團及其董事長、資訊披露事務負責人予以公開譴責。上交所稱，華晨集團的違規行為雖屬個案，但市場關注度高、負面影響大，影響債券市場的健康有序發展，應依法依規嚴肅處理。

(工商 )