南韓網紅洪英奇(譯名)知名度頗高，擁有甜美可愛臉龐與性感身材的她，完全看不出已經是2個孩子的母親，即便升格人母後人氣仍是不減，沒想到近日爆出摧毀形象的爭議事件，洪英奇承認自己曾經劈腿，還一次劈10個，消息一出在網路上引爆議論。

身為人氣網紅，洪英奇作風仍親民，經常在社群分享私下生活的點點滴滴，也會回留言跟粉絲互動，形象相當正面，直到近日她IG上開啟你問我答功能，開放粉絲提問，被問到是否在感情中有過不忠？她竟坦率給予肯定的答案。

面對是否劈腿過的詢問，洪英奇表示怕說出來大家不信，「我試過腳踏10隻船」，吐露念中學3年級時，本來有個交往很久的男友，在那時候分手了，結果兩人分開不過1個月，對方就交了新女友，讓洪英奇怒炸，開始報復性劈腿，她說當時一氣之下答應了所有跟她告白的男生，釀成「一打十」的狀態，但說有徵求男生們的同意，「要交往嗎？我還有4個男友」，就這樣一一詢問，結果離奇地所有男生都同意了。

洪英奇更說，劈腿到最後她已經忘記誰是誰，「畢竟有些人1、2天就分手了」，還笑說這種狀態說是「分手」滿可笑的，她透露當時的交往模式，是做每件事情，都有一個專屬的男友陪伴，此話一出讓粉絲傻眼，有些人覺得既然雙方都同意就沒問題，但不出所料還是引發大量批評，面對輿論，洪英奇覺得哭笑不得，但也沒多在意，只補充：「我的律師都有在看留言唷！」。

(中時新聞網)