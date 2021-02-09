85度C推出開工慶好康優惠活動，2/17日開工日當天全台85度從早上開門營業到晚上八點，大杯咖啡系列第二杯特價只要20元，今年西洋情人節2/14剛好是農曆大年初三，85度也推出多款情人節甜蜜套餐，從2/10開始到2/14，指定切片蛋糕加一杯飲料任你搭配的小確幸套餐只要99元，還有愛久久套餐，指定長條蛋糕加兩杯飲料特價299元。

2/17日開工日，85度除了有甜品日黑糖珍珠和芋頭系列第二杯半價外，還有開工慶優惠，當天上午開門營業起到晚上八點，大杯咖啡系列第二杯20元，有美式咖啡、招牌咖啡、拿鐵咖啡、海岩咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵和特濃招牌咖啡共九種，活動限大杯同品項，現場帶走每人限購五組，其他寄杯活動辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。

針對情人節，從2/10日至2/14日連續五天，全台85度推出情人節99元小確幸套餐，指定55元切片蛋糕(草莓蒙布朗、貴族熊、波士頓提拉米蘇、草莓覆盆子波士頓、芋香爺爺波士頓和巧遇莓好)，任選一款，再加一杯55元指定飲料(大杯布丁奶茶、中杯巧克力牛奶、中杯蔗香檸檬和中杯燕麥奶紅茶)，或是愛久久套餐，蜂蜜三次方或巧克力莓果燒任選一條，搭配兩杯60元指定飲料(大杯鮮奶茶、大杯布丁鮮奶茶或大杯甘蔗青茶)，特價299元。

(工商 )