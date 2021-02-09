自2019年底國際爆發新冠肺炎疫情後，各國為防止疫情擴散，實施國境嚴管政策防堵，航空及旅遊產業首當其衝遭受重創，全球各機場旅客數大減，桃園機場在去年疫情爆發初期，大年初五（2020年1月29日）單日旅運量還有14萬2661人次，但二個月後僅剩不到1000人，整年度下來比前一年減少了近85％旅客，桃園機場內的免稅店、伴手禮、以及美食街業者業績與2019年同期相比，只剩不到千分之五。業者已咬牙苦撐一年，在等不到政府及時足額的補助，不排除企業瘦身減少支出，員工擔心年後失業，希望蔡總統除了政治問題，也能夠關心一下老百姓的生計。

桃園機場2019年入出境旅客數為4868萬9372人次，在新冠疫情的影響下，2020年入出境旅客僅剩743萬8325人次，減少了84.72％。新冠肺炎疫情爆發初期，桃機在去年1、2月的旅客數還有616萬0963人次，隨著全球疫情陸續爆發，各國相繼封鎖國境，實行嚴格管制措施防堵疫情後，3月至12月的旅客數僅剩127萬7362人次，與2019年同期相比，旅運量僅剩3.13％。

桃園機場少了旅客，美食街廠商在沒旅客沒有收入，無法支付機場店面租金與人事水電成本情況下，陸續停止營業或解約出走；伴手禮廠商因貨品有期限，也只能先出清求現；免稅店業者以電商、市區街邊店等方式販賣庫存，甚至虧本舉辦「桃機樂友會」一日體驗活動，期盼將人潮帶進機場管制區內消費購物帶來業績，無奈半年下來，也只有萬餘人次，帶來的成效也是杯水車薪。由於去年新冠肺炎疫情爆發之初，正逢農曆春節期間，以往都有出國過年人潮帶來銷售旺季，業者大量進貨準備銷售，不料疫情來的迅速猛烈，旅客數瞬間蒸發，2020年初進貨的商品至今銷售不到2成。

免稅店員工無奈地說，雖然公司目前不裁員不減薪，但今年似乎也沒有好轉的跡象，公司借錢發薪水已經咬牙撐了一年，同事們大都人心惶惶，擔心今年要是旅客還是進不來出不去，年後公司撐不住開始裁員，小孩快要開學了，真的很怕繳完學費就收到資遣通知。最近要過年了，很多政治人物來桃機看看，但對我們第一線的機場員工好像沒什麼實質幫助，看到總統蔡英文的新聞，大都與政治議題有關，心中百感交集，好像政治比老百姓民生重要，只想吶喊「蔡總統，可以多關心我們，救救我們這些小員工嗎？」

(中時 )