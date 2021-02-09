春節7天連假將至，新竹縣政府整理轄內景點、遊樂園優惠、靜態裝置藝術展，提供民眾參考，上山走春包含橫山、五峰、尖石等地正值櫻花盛開，而六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題遊樂園也均有門票優惠，新竹縣長楊文科歡迎民眾可至新竹縣走春。

楊文科指出，新竹縣有得天獨厚的「山、湖、海」各式美景，深受遊客青睞，其中位於尖石鄉後山的司馬庫斯春季櫻花盛開，吸引民眾前往，不過因有交通總量管制措施，前往車輛必須先行預約。尖石鄉的老鷹溪瀑布步道，也可欣賞原始自然景觀。

海拔超達1923公尺的五峰鄉雪霸農場，鄰近亦有雲霧步道、野馬瞰山步道值得一訪。交通旅遊處長游志祥表示，受到疫情影響，近年山林旅遊十分熱門，他也提醒民眾出門務必口罩不離口、隨身攜帶消毒產品，做好防護措施。

此外，六福村主題遊樂園自2月10日起至16日止，成人票享有半價499元優惠，憑票攜帶1名12歲以下孩童免費入場，即日起至3月1日，憑大眾運輸票根，可享599元門票優惠。小叮噹科學主題樂園於2月12日至16日，全票優惠380元、兒童票優惠350元，未滿3歲免費入園。

橫山鄉合興車站推出70周年活動，新設設「愛情12時刻」裝置藝術，入住指定飯店即贈送全台首創鐵路實境解謎「內灣線鐵道解謎」套組。新竹縣政府文化局在新瓦屋客家文化保存園區，舉辦《2021福客慶豐年 年獸來了！》靜態夜光裝置藝術，設計5隻年獸藏身在新瓦屋各處。

(中時 )