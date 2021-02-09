財政部促參司近期公布2020年公共建設招商成果，新竹縣政府拿下地方政府招商第3名，也是非六都的縣市中的第一名。縣長楊文科表示，去年度新竹縣統籌分配稅款超出1.9億元，其中1.71億元將於年後分發至縣內13個鄉鎮市，以均衡地方發展、促進地方建設。

楊文科表示，這是首度有非六都的縣市擠入前3名，第1名招商王則為新北市政府。他表示，新竹縣近年積極推動地方建設、開拓財源，各縣市每年的縣府統籌分配稅款均有成長，協助地方建設所需。

楊文科也指出，縣府團隊齊心拚經濟，除了獲得招商第3名外，也因產業發展蓬勃、居住品質提升，吸引國人「島內移民」，人口淨遷入率為全台最高，總人口數已突破57萬人，且縣民平均年齡輕，顯見新竹縣為年輕有朝氣的城市。

根據財政處資料顯示，去年度地方相關稅收均有成長，其中縣統籌分配稅款，比原先預估的高出1.9億元，縣府已經通知13鄉鎮市公所，增撥1.71億元縣統籌分配稅款，預計年後入帳。

另外因應人口成長，為了教育需求，新竹縣政府近期也推動成功國中校舍增建、興建嘉豐國小、勝利國中等規畫，以及因應交通需求發展，啟動十大交通建設計畫，道路工程範圍也包含13鄉鎮市，期望提升各鄉鎮市的發展，縮小城鄉差距。

其中，新豐鄉台61線與台15線銜接道路擴寬改善工程、台68線接竹東東峰路新闢工程及新埔鎮褒忠路道路拓寬工程、五峰鄉縣道122線43.5公里處度段改善工程，皆已獲得中央核定補助，期望未來順利發包、動工，使縣內往返交通更加順暢、便利。

(中時 )