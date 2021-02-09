一名網友撞見有名女子醉倒在高雄市街頭，身邊還坐著一名中年男子，男子在電話中說「樓上房間拿了，等等帶她上樓」等話，讓網友擔心女子恐遭撿屍，急忙上前詢問；男子因酒醉，一下稱女子朋友、一下稱男友，就連被問女子本名，男子也答不出來，最後她決定報警；警方事後確認男子確實是朋友，虛驚一場。

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前晚上在高雄的路邊撞見一名女子醉倒睡在路邊，身邊坐著一名男子，男子電話中提及「她喝醉了、我樓上房間拿了，等等帶她上樓」等內容，她認為不妙，與友人一起上前關心，男子則解釋說2人是朋友，因為聚餐時女方喝太醉，就住旁邊飯店。

該女網友因為擔心，一直詢問男子身分，對方則說是醉倒女子的朋友，男子強調「我跟她認識很久了，今天特地從台北來找她吃飯，沒想到她酒量這麼差」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友因為擔心，一直詢問男子身分，對方則說是醉倒女子的朋友，男子強調「我跟她認識很久了，今天特地從台北來找她吃飯，沒想到她酒量這麼差」，但她繼續問說女子叫什麼名子，男子先說不知道，接著又說「啊！她叫阿如」，但仍不知道全名；她認為對方說詞反覆，一下說是朋友、一下說是男友、老師，後續也有不少路人經過，決定報警。

警方到場後，酒醉女子的正牌男友也趕到現場，並證實男子為女友店裡買刮刮卡的常客，確實為朋友，而對方稱是男友、老師應該只是喝醉的說詞。許多網友則留言說，「雖然是朋友，但單獨帶女生回飯店還是不好吧」、「女生在外喝酒要懂得適量，沒有安心的人在身旁請勿喝爛醉」、「雖然是誤會，但你們的熱心關心好棒」。

(中時新聞網)