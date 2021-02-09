網美打卡熱點又來了！台北市信義計畫區知名地標-旋轉豪宅「陶朱隱園」試燈秀，農曆年前，每天晚上6~10點，即將登場，每整點進行外牆動態燈光測試。

中華工程發言人程安慈今（9）日表示，「陶朱隱園」已完工並取得使用執照，目前僅為外牆局部試燈調整階段，正式完成需等到農曆年後。

程安慈表示，但特別為攝影迷們，精選了「陶朱隱園」幾個最佳拍攝位置，分別為松山工農、台北101大樓、台北南山廣場、A13遠東百貨公司及微風南山廣場，歡迎民眾在農曆新年期間搶先感受國際級城市地標的夜間風采。

全程主導「陶朱隱園」開發的威京總部集團主席沈慶京表示，為了傳遞2500年前陶朱公-范蠡的天下公益精神，並肩負起當今抗暖化的使命，雖然建築完工近三年，但不管在實品房、植栽、公設室裝、外牆燈光及藝術人文元素，都費盡心思，追求完美，每週必定親臨現場檢查，日夜不斷討論及修正。如今進入外牆試燈階段，做為台灣的新地標，與整體台北市容息息相關，因此格外謹慎，歡迎民眾對燈光效果提供寶貴意見，讓台北市更加美麗。

代表台灣的世界性藝術建築，外界稱「旋轉住宅」的「陶朱隱園」，位於台北市信義區松高路與松勇路口，於2016獲得CNN評選為全球九大城市新地標。建築結構壽命可達千年，為傳家、傳世的藝術珍品。全案採垂直森林設計，種植2.3萬顆喬木與灌木，綠覆率高達246%，每年吸碳量可達130噸。 案名取為「陶朱」，緣起於春秋時代「商聖」陶朱公-范蠡的天下公益精神，為了弘揚范蠡當年棄政從商有成之餘，還能救濟天下貧民的大愛精神。轉換至今日，全球暖化嚴重、自然生態遭受破壞，希望藉由陶朱隱園的吸碳抗暖設計，喚起工商界人士為環境保護盡一份心力。

(工商 )