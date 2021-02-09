迎接春節遊客，台南左鎮化石園區派出6公尺高的充氣三角龍迎賓。（劉秀芬攝）

迎接春節遊客，台南左鎮化石園區為了增加年節氣氛，於春節期間特別將館內珍藏近6公尺高的充氣三角龍移至園區入口，喜氣洋洋的色彩搭配爆竹等年節裝飾，讓造訪園區的旅客尚未步入館內即感受到過年的氛圍，不少大小朋友都搶著與三角龍合影。

三角龍屬是所有恐龍最晚出現的恐龍種類之一，也是最大、最後的角龍科恐龍。而左鎮化石園區的三角龍（彼德修斯皇家角龍），是左鎮化石園區為了開幕而特別購置的，每逢特殊節令或活動，都會將三角龍佇立於園區二樓戶外平台，久而久之已成為當地特殊景色之一。

今年園區為了增加年節氣氛並強化園區科普教育印象，特地於春節前夕將三角龍請出庫房，有別於以往佇立於逆走中上的戶外平台，今年園區將三角龍裝置在園區正門口，別有一番新意。

除了三角龍迎賓之外，左鎮化石園區也準備可愛小禮物要給每位小朋友，只要在春節期間來園區與三角龍打卡並上傳照片，就送限定吉祥物新春貼紙，要讓每位小朋友都能開心過好年。

(中時 )