2021年農曆新年適逢西洋情人節，讓空氣中瀰漫著雙倍的節慶氣氛，美福獨家代理的澳洲精品和牛品牌Wylarah，聯合3家人氣餐廳，推出Wylarah頂級和牛獨家菜單。Wylarah頂級精品和牛來自澳洲最古老的農畜公司AACo（Australian Agricultural Company, AACo），嚴選自日本黑毛和牛的優良基因和參照澳洲和牛評鑑標準的嚴謹審查，是Wylarah頂級精品和牛的品質保證。經過各名廚的精心設計、用心烹調，Wylarah頂級精品和牛完美的油花比例以及香嫩多汁的醇厚風味將擄獲饕客們的心與胃。

Wylarah為牛排教父鄧有癸認證的頂級和牛。（美福提供）

Wylarah 澳洲頂級精品和牛以完美的油花比例和綿密肉質中的豐富層次著稱，為呈現Wylarah精品和牛的高品質，「新鮮」是最重要的靈魂，而食材的保鮮技術。位於桃園南崁的美福倉儲為全台一條龍式冷鏈物流系統的最大霸主，憑藉不斷鏈的冷鏈技術維持Wylarah頂級精品和牛的品質，不只把關消費者的健康、更讓饕客感受猶如親臨產地品嘗的銷魂美味。

知名型男主廚Wayne現身解密其烹調方式和餐飲搭配的奧妙。（美福提供）

繼上月推出和牛各部位的頂級奢華饗宴後，再度祭出全新新春佳節限定特餐。即日起至2月28日，「FC Bistro複合式餐廳」、「Wayne的口嗜心飛料理實驗室」及「MUCHOYAKI」等3家知名餐廳推出Wylarah澳洲精品和牛限時限定獨家菜單，打造獨一無二的美食天堂。

FC Bistro推出獨家「Wylarah威靈頓和牛菲力」菜單。（美福提供）

「FC Bistro複合式餐廳」推出「奢華和牛雙人饗宴」，雙主廚憑藉新穎的創意和細緻的執行，烹飪獨一無二的「Wylarah澳洲威靈頓和牛菲力」料理。有別於一般肉質軟嫩但相對缺乏油脂的菲力牛排，Wylarah澳洲頂級精品和牛即便選用菲力部位，仍擁有完美的油花比例，不需另外用其他食材增加料理的油脂，保留Wylarah和牛最原始的天然風味。永康街特色私廚「Wayne的口嗜心飛料理實驗室」則獻上溫馨滿分的「Wylarah牛小排漢堡」。由長居墨爾本的型男主廚Wayne將6盎司的頂級澳洲和牛，經細心舒肥後再加以煙燻火烤，完整呈現牛小排柔韌咬勁與香甜多汁的獨特魅力。最後，由於上月推出的重量級頂級和牛菜單大受好評，教父牛排星二代「MUCHOYAKI」特地延長供應時間，牛排教父將肋眼牛排香煎靜置後再加烤，簡單的料理方式保留了Wylarah和牛的原汁原味。

「Wayne的口嗜心飛」獻上澳洲Wylarah雙味蘑菇漢堡排。（美福提供）

(中時新聞網)